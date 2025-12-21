Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:14
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 34 DTP 863 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçtaki H.K, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

