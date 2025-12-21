"Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 185. yıl dönümünde memleketi Tekirdağ'da anıldı

Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal, 185 yıl önce doğduğu Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ile Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi’ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, şairin hayatı ve evin tarihiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Program, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde devam etti, Namık Kemal’in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal’in hayatı ve edebi kişiliğine ilişkin sunum gerçekleştirildi.