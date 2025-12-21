Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        "Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 185. yıl dönümünde memleketi Tekirdağ'da anıldı

        Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal, 185 yıl önce doğduğu Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 185. yıl dönümünde memleketi Tekirdağ'da anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal, 185 yıl önce doğduğu Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

        Namık Kemal Anıtı önünde gerçekleştirilen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ile Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi’ni ziyaret etti.

        Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, şairin hayatı ve evin tarihiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Program, daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde devam etti, Namık Kemal’in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Etkinlik kapsamında NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal’in hayatı ve edebi kişiliğine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

        Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürü...
        Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürü...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi
        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi
        Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 ton mıhlama dağıtıldı
        Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 ton mıhlama dağıtıldı