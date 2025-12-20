Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da motosikletin tel çitlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da motosikletin tel çitlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.E'nin (20) kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, Namık Kemal Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tel çitlere çarptı.

        Kazada sürücü E.E ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

        Yaralılardan E.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğerinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi
        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi
        Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 ton mıhlama dağıtıldı
        Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 ton mıhlama dağıtıldı
        Tekirdağ'da motosiklet, yol kenarındaki tel çite çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da motosiklet, yol kenarındaki tel çite çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Süleymanpaşa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Süleymanpaşa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
        Kore'nin Renkleri Projesi çocukları kültür ve sinema ile buluşturdu
        Kore'nin Renkleri Projesi çocukları kültür ve sinema ile buluşturdu
        Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 1 haftada 152 yakalama
        Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 1 haftada 152 yakalama