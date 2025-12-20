Tekirdağ'da tel çitlere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'da motosikletin tel çitlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.E'nin (20) kullandığı 34 MKS 102 plakalı motosiklet, Namık Kemal Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tel çitlere çarptı.
Kazada sürücü E.E ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.
Yaralılardan E.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğerinin ise hastanede tedavisi sürüyor.
