Çorlu'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren ilçede, gece saatlerinde şehir merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe genelinde etkisini gösterdi. Çorlu Belediyesi ekipleri, yolların kapanma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürürken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olası olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.