        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da otomobilden havaya ateş açan şüpheliler kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden rastgele havaya ateş açan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:16
        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi C-9 yolunda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin camından, araç hareket halindeyken rastgele havaya ateş açıldığı görülüyor.

        Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

        Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

