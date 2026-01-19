Tekirdağ'da otomobilden havaya ateş açan şüpheliler kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden rastgele havaya ateş açan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi C-9 yolunda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin camından, araç hareket halindeyken rastgele havaya ateş açıldığı görülüyor. Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

