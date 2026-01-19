Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen iş yeri ve adreslere düzenlenen operasyonda, 79 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 63 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.D, A.K, M.Ö. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

