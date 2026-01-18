Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılacak

        Tekirdağ'ın Saray ilçesine aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Saray ilçesine aile sağlığı merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir kısmı devlet katkısı, bir kısmı ise bağışçı İstanbul Avrupa İnşaat AŞ tarafından karşılanacak 6 hekimli aile sağlığı merkezi ve istasyon, Kemalpaşa Mahallesi'ne yaptırılacak.

        Merkez ve istasyonunun yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, bağışçı firma sahibi Gökhan Demircan ve avukat Egemen Aktan tarafından valilikte imzalandı.

        Vali Soytürk, bağışçı Demircan ve emeği geçenlere teşekkür ederek inşa edilecek sağlık kuruluşlarının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Prof. Dr. Yazıcı: Her yıl 700 bin yeni tanıya rağmen, prostat kanserinden ö...
        Prof. Dr. Yazıcı: Her yıl 700 bin yeni tanıya rağmen, prostat kanserinden ö...
        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
        Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı
        Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı
        Tekirdağ'da beton pompası alev topuna döndü
        Tekirdağ'da beton pompası alev topuna döndü