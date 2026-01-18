Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı olarak faaliyet gösteren Arçelik Fabrikası'nı ziyaret eden Soytürk'ü, fabrika direktörü Veli Ağ karşıladı.
Vali Soytürk, fabrikayı gezerek fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ardından Soytürk, Kale Kilit Fabrikası'nı ziyaret ederek, Genel Müdür Selim Taşo ile bir süre görüştü.
Soytürk'e, ziyaretlerinde, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.
