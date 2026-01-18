Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:31
        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı olarak faaliyet gösteren Arçelik Fabrikası'nı ziyaret eden Soytürk'ü, fabrika direktörü Veli Ağ karşıladı.

        Vali Soytürk, fabrikayı gezerek fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ardından Soytürk, Kale Kilit Fabrikası'nı ziyaret ederek, Genel Müdür Selim Taşo ile bir süre görüştü.

        Soytürk'e, ziyaretlerinde, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

