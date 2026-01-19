Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        TREDAŞ, olumsuz hava koşullara karşı hazırlıkları tamamladı

        TrakyaElektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının etkili olduğu dönemde elektrik altyapısında oluşabilecek arızalara karşı gerekli planlama ve hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:21
        TREDAŞ, olumsuz hava koşullara karşı hazırlıkları tamamladı
        TrakyaElektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının etkili olduğu dönemde elektrik altyapısında oluşabilecek arızalara karşı gerekli planlama ve hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, arıza onarım ve bakım ekiplerinin sahada görev yapan araçlar ve mobil ekipmanlarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.

        Ekiplerin arızalara müdahale süresinin kısaltıldığı vurgulanan açıklamada, olası arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla 80 araç, kar motorları, 5 mobil trafo ile 12 mobil jeneratörün hazır bulundurulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek kesinti ve arızaların en kısa sürede giderilebilmesi için vatandaşlardan 186 Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

