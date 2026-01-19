TREDAŞ, olumsuz hava koşullara karşı hazırlıkları tamamladı

TrakyaElektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının etkili olduğu dönemde elektrik altyapısında oluşabilecek arızalara karşı gerekli planlama ve hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, arıza onarım ve bakım ekiplerinin sahada görev yapan araçlar ve mobil ekipmanlarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.



Ekiplerin arızalara müdahale süresinin kısaltıldığı vurgulanan açıklamada, olası arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla 80 araç, kar motorları, 5 mobil trafo ile 12 mobil jeneratörün hazır bulundurulduğu kaydedildi.



Açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek kesinti ve arızaların en kısa sürede giderilebilmesi için vatandaşlardan 186 Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

