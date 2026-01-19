Yeşille mavinin buluştuğu Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 35 bin uçuş gerçekleştirildi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere, geçen yıl yaklaşık 35 bin yamaç paraşütü uçuşuna ev sahipliği yaparak ekstrem spor tutkunlarının gözde adreslerinden biri olmayı sürdürdü.



Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yıl boyunca yerli ve yabancı sporcuları gökyüzüyle buluşturdu.



Ekstrem spor tutkunları, rüzgar koşullarına göre 250 ve 600 metrelik pistlerden uçuş gerçekleştirdi.



Uçmakdere'ye gelen ziyaretçiler, yamaç paraşütünün yanı sıra bölgede kamp kurma, doğa yürüyüşü ve ATV turları gibi alternatif doğa aktivitelerine de ilgi gösterdi.



- Yeşille mavinin buluşması



Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen tatilcilerin yamaç paraşütüyle bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadığını söyledi.



Uçmakdere'nin adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden biri haline geldiğini vurgulayan Karaküçük, "Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için bu kadar popüler olmasının çok net bir nedeni var. Ganos Dağları'nın eteklerinden Marmara Denizi'ne doğru uzanan manzara gerçekten büyüleyici. Denizle yeşilin buluştuğu bu görüntü, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor." dedi.



Bölgenin yılın büyük bölümünde elverişli rüzgar koşullarına sahip olduğuna dikkati çeken Karaküçük, bu sayede güvenli ve keyifli uçuşlar yapıldığını belirtti.



Karaküçük, Tekirdağ'ın her mevsim ekstrem spor tutkunlarını ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi.



Uçmakdere'ye ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Karaküçük, "Geçen yıl beklentilerimizin üzerinde bir performans yakaladık, yaklaşık 35 bin uçuş gerçekleştirildi. Bu yıl da bu potansiyeli daha da geliştirerek ilerlemeyi hedefliyoruz. Buna yönelik planlamalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



- "2025 yılı bizim için oldukça verimli geçti"



Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy ise Uçmakdere'nin uzun yıllardır ekstrem spor tutkunlarının tercih ettiği bir merkez olduğunu belirtti.



İstanbul'a yakınlığın Tekirdağ turizmi açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Aksoy, "2025 yılı bizim için oldukça verimli geçti. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden yoğun ilgi oldu. Yurt dışından gelenlerin sayısında da artış yaşandı. Özellikle rüzgarın güneye döndüğü dönemlerde, kış aylarında dahi uçuş yapılabiliyor. İstanbul'a yakınlık, insanların kısa sürede buraya ulaşmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

