        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:16
        Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor
        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Güreş antrenörü babalarının yönlendirmesiyle 5 yıl önce güreşe başlayan 16 yaşındaki kardeşler, zamanla kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük elde etti.

        Son olarak geçen ay Romanya'da katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda Meliha ikinci, Melisa da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

        Müsabakalara birlikte hazırlanan Kobal kardeşler, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Melisa Kobal, AA muhabirine, kardeşiyle 5 yıldır aynı minderde ter döktüklerini söyledi.

        Kardeşiyle birlikte müsabakalara hazırlanmanın kendisi için avantaj olduğunu belirten Melisa, "Spora cimnastikle başladıktan sonra güreşe geçtim ve güreşi sevdim. Türkiye Şampiyonası'na ilk kez 13 yaşında katıldım ve üçüncü oldum. Bu sene de Türkiye üçüncüsü olarak Balkan Şampiyonası'na gittim ve orada da üçüncü oldum." dedi.

        Melisa, kardeşiyle birlikte şampiyonluklara uzanmak için çalışıyor olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

        Her zaman kürsüde olmak istediğini belirten Melisa, "Kardeşimle gittiğim müsabakalar benim için değerli oluyor. Bana destek çıkması, bana yardımcı olması çok kıymetli. Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, Avrupa ve dünya şampiyonasına giderek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

        - Meliha Kobal: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum"

        Meliha Kobal da Balkan Şampiyonası'nda kardeşiyle birlikte madalya kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

        Kardeşiyle şampiyonalara hazırlanmanın keyifli olduğunu aktaran Meliha, "Babamın antrenörlüğümüzü yapması, kardeşimin bu sporu yapması benim için avantaj. Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler yaptım. Son olarak bu sene Balkan'a gittim ve orada ikinci oldum. Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - Baba Fatih Kobal: "Başarılarını gençler ve büyüklere kategorilerine taşımalarını sağlamak istiyorum"

        Sporcuların babası ve Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Fatih Kobal ise kızlarının aldığı güzel derecelerle kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Kızlarının Balkan Şampiyonası'nda ülkelerini en iyi şekilde temsil ederek madalyayla dönmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Kobal, şunları kaydetti:

        "Federasyon Başkanı Taha Akgül'e bizlere tanıdığı imkanlar için teşekkür ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nda sporcularımız çok güzel mücadele etti, madalyalarla döndük. Benim güreşçi olmamdan dolayı kızlarımı da bu işe bir yerden başlattım. Madalyalar almaya başladılar. Bu başarılarını gençler ve büyükler kategorisine taşımalarını sağlamak istiyorum. Buralarda da bizleri başarıyla temsil etmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

