Güreşçi ikizler şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan güreşçi ikiz kardeşler Meliha ve Melisa Kobal, yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş antrenörü babalarının yönlendirmesiyle 5 yıl önce güreşe başlayan 16 yaşındaki kardeşler, zamanla kendilerini geliştirerek Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Son olarak geçen ay Romanya'da katıldıkları Balkan Şampiyonası'nda Meliha ikinci, Melisa da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Müsabakalara birlikte hazırlanan Kobal kardeşler, ay-yıldızlı formayla yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Melisa Kobal, AA muhabirine, kardeşiyle 5 yıldır aynı minderde ter döktüklerini söyledi.

Kardeşiyle birlikte müsabakalara hazırlanmanın kendisi için avantaj olduğunu belirten Melisa, "Spora cimnastikle başladıktan sonra güreşe geçtim ve güreşi sevdim. Türkiye Şampiyonası'na ilk kez 13 yaşında katıldım ve üçüncü oldum. Bu sene de Türkiye üçüncüsü olarak Balkan Şampiyonası'na gittim ve orada da üçüncü oldum." dedi.

Melisa, kardeşiyle birlikte şampiyonluklara uzanmak için çalışıyor olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi. Her zaman kürsüde olmak istediğini belirten Melisa, "Kardeşimle gittiğim müsabakalar benim için değerli oluyor. Bana destek çıkması, bana yardımcı olması çok kıymetli. Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, Avrupa ve dünya şampiyonasına giderek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu. - Meliha Kobal: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum" Meliha Kobal da Balkan Şampiyonası'nda kardeşiyle birlikte madalya kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Kardeşiyle şampiyonalara hazırlanmanın keyifli olduğunu aktaran Meliha, "Babamın antrenörlüğümüzü yapması, kardeşimin bu sporu yapması benim için avantaj. Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler yaptım. Son olarak bu sene Balkan'a gittim ve orada ikinci oldum. Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.