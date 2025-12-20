Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama ikram edildi

        Tekirdağ'da "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:49
        Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival ikinci gününde de devam ediyor.

        Vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen peynir ve tereyağıyla kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, kentte Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Festivalde insanların doyasıya eğlendiğini ifade eden Akyüz, "Festivale vatandaşların yoğun ilgisi var. Mıhlama dağıtımı başladı. Uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlar bu lezzeti tatmak istiyor. Herkesi festivalimize bekliyoruz. Herkes gelip bu coşkuyu yaşamalı." dedi.

        Akyüz, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

        Yarın, festivale katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

