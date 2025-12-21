Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi

Programa, şehidin babası Ünal Aykut ve akrabaları, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Valilik tarafından şehidin baba ocağında düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

