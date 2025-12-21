Tekirdağ'da "vatan şairi" Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı

Tekirdağ'da Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Ertuğrul Sevim'in üstlendiği, Namık Kemal Evi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesinin destekleriyle hazırlanan belgeselin ilk gösterimi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, belgeselde Namık Kemal'in hayatı, fikir dünyası ve edebiyatta bıraktığı izlerin ele alındığını söyledi.

Belgesele emek verenlere teşekkür eden Karaküçük, çalışmanın Namık Kemal'in daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yapımcı Ertuğrul Sevim de doğduğu şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belgeseli yapay zeka desteğiyle zenginleştirdiklerini aktaran Sevim, bir yılı aşkın süredir belgesel için çalıştıklarını, Namık Kemal'in hayatını ve yaşadığı dönemi ele aldıklarını kaydetti.