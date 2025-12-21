Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali sona erdi
Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" sona erdi.
Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, 3 gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.
Festivalde, Karadeniz mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edildi, kemençe eşliğinde horon oynandı.
Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine, Karadeniz kültürünün yaşatıldığı ve dostlukların pekiştirildiği bir festival düzenlediklerini söyledi.
Güzel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını belirten Akyüz, "Renkleriyle, müziğiyle, yöresel lezzetleri ve samimi atmosferiyle bu organizasyon, farklı şehirlerden, farklı kültürlerden insanları aynı sofrada, aynı duyguda buluşturdu. Bu tablo, birlik ve beraberliğin en güzel yansıması oldu." diye konuştu.
Festival, Selçuk Balcı'nın verdiği konserle sona erdi.
