Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali sona erdi

        Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" sona erdi.

        Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, 3 gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

        Festivalde, Karadeniz mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edildi, kemençe eşliğinde horon oynandı.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine, Karadeniz kültürünün yaşatıldığı ve dostlukların pekiştirildiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

        Güzel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını belirten Akyüz, "Renkleriyle, müziğiyle, yöresel lezzetleri ve samimi atmosferiyle bu organizasyon, farklı şehirlerden, farklı kültürlerden insanları aynı sofrada, aynı duyguda buluşturdu. Bu tablo, birlik ve beraberliğin en güzel yansıması oldu." diye konuştu.

        Festival, Selçuk Balcı'nın verdiği konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "vatan şairi" Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi...
        Tekirdağ'da "vatan şairi" Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi...
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da festival alanında 500 polis görev aldı
        Tekirdağ'da festival alanında 500 polis görev aldı
        Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
        Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
        Festivalde 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı
        Festivalde 10 bin kişiye 3 ton hamsi dağıtıldı
        Tekirdağ'da hamsi izdihamı: 3 ton hamsi dağıtıldı
        Tekirdağ'da hamsi izdihamı: 3 ton hamsi dağıtıldı