        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali binlerce kişiyi ağırladı

        Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:07
        Tekirdağ'da 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali binlerce kişiyi ağırladı
        Tekirdağ'da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Karadeniz Mahallesi'nde üç gün düzenlenen festival boyunca, kültürel etkinlikler ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

        Alanda kurulan stantlarda vatandaşlar Karadeniz'e özgü lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine, Karadeniz kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Festival süresince katılımcılara 1 ton mıhlama ve 3 ton hamsinin ikram edildiğini ifade eden Akyüz, "İnsanların horonla, müzikle ve yöresel tatlarla keyifli vakit geçirdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Sadece Tekirdağ'dan değil çevre illerden de yaklaşık 200 bin kişi festivale katıldı. Desteklerinden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

