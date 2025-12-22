Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan çöp kamyonunda bulunarak sahibine ulaştırıldı
Tekirdağ'da yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Değirmenaltı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yiğit Çınar, içinde para olan cüzdanını yanlışlıkla çöpe attığını fark edince durumu Süleymanpaşa Belediyesine bildirdi.
İncelemede cüzdanın atıldığı konteynerin çöp kamyonu tarafından toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine çöp kamyonu, aktarım istasyonuna ulaşmadan durdurularak boş alana yönlendirildi.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamyondaki çöpleri ayrıştırarak cüzdanı buldu.
Cüzdan ve içindeki para, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
