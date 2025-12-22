Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan çöp kamyonunda bulunarak sahibine ulaştırıldı

        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:05
        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan çöp kamyonunda bulunarak sahibine ulaştırıldı
        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Değirmenaltı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yiğit Çınar, içinde para olan cüzdanını yanlışlıkla çöpe attığını fark edince durumu Süleymanpaşa Belediyesine bildirdi.

        İncelemede cüzdanın atıldığı konteynerin çöp kamyonu tarafından toplandığı belirlendi.

        Bunun üzerine çöp kamyonu, aktarım istasyonuna ulaşmadan durdurularak boş alana yönlendirildi.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamyondaki çöpleri ayrıştırarak cüzdanı buldu.

        Cüzdan ve içindeki para, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

