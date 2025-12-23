Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ genelindeki arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar sona erdi

        Tekirdağ'da yürütülen arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:54
        Tekirdağ genelindeki arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar sona erdi
        Tekirdağ'da yürütülen arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar tamamlandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Perinthos Antik Kenti, Hera'nın Şehri ve Çorlu Kalesi kazılarının bu yıl planlanan takvim doğrultusunda tamamlandığını söyledi.

        Perinthos Antik Kenti'nin Antik Çağ'da bölgenin önemli liman ve yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirten Karaküçük, burada yürütülen çalışmalarla kentin kentsel dokusu, savunma sistemleri ve kamusal yapıları hakkında yeni bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

        Karaküçük, Traklara ait inanç yapıları ve kültürel geçmişin de kazılar sayesinde daha net ortaya konulduğunu anlatarak, antik kaynaklarda kutsal bir merkez olarak anılan ve kamuoyunda Hera'nın Şehri olarak bilinen alandaki çalışmaların, Trakya'daki inanç sistemleri ve kutsal alanlar konusunda önemli veriler sağladığını kaydetti.

        Bu yıl başlatılan kazı çalışmalarından birinin de Çorlu Kalesi'nde yürütüldüğünü dile getiren Karaküçük, "Orta Çağ ve Osmanlı öncesi dönemlere ait savunma yapıları ve yerleşim izleriyle Tekirdağ'ın tarihsel sürekliliğini somut biçimde gözler önüne sermektedir. Kale ve çevresinde yürütülen çalışmalar, kentin tarihsel kimliğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır." dedi.

        Kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, üniversitelerden akademisyenlerin katkıları ve yerel paydaşların işbirliğiyle gerçekleştirildiğini aktaran Karaküçük, çalışmaların kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Karaküçük, kazı alanlarında bu yılki çalışmaların tamamlandığını, yeni kazı sezonunun ise gelecek yıl planlanan takvim çerçevesinde yeniden başlayacağını sözlerine ekledi.

