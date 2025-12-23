Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 23.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:33
        Tekirdağ'da asayiş
        Şarköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Bariyere çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

        Çerkezköy ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HHC 683 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi.

        Otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

