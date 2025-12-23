Habertürk
Habertürk
        Milli sporcu Cihan Doğu, bu seneyi zirvede tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:21
        Milli sporcu Cihan Doğu, bu seneyi zirvede tamamladı
        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan milli sporcu Cihan Doğu (19), bu sene muaythaide katıldığı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik kürsüsünde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

        Öğretmeninin yönlendirmesiyle 7 yıl önce başladığı muaythaide zamanla kendini geliştirerek şampiyonalara katılmaya başlayan Cihan Doğu; 2021, 2022, 2023 ve 2025 yılında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Milli sporcu, 2022 yılında dünya şampiyonasında ikinci olurken, 2023'te ise üçüncü sırada yer aldı.

        Bu sene mayıs ayında düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Doğu, geçen ay da Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Elit Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Bu yıla Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu sığdıran genç sporcu, her zaman birincilik kürsüsünde olmak istiyor.

        Milli sporcu Cihan Doğu, AA muhabirine, muaythaide önemli dereceler kazandığını söyledi.

        Muaythaide başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini ifade eden Doğu, "2021'de dövüşmeye başladım. 2021, 22, 23 ve 2025 Türkiye şampiyonuyum. 2024'te omzumdan geçirmiş olduğum bir sakatlıktan dolayı dövüşemedim. O yüzden daha çok hırs yaptım ve 2025'de hem Türkiye hem dünya ve hem Avrupa şampiyonu oldum." dedi.

        Doğu, her zaman kürsüde yer almanın gurur verici olduğunu ve derecelerine olimpiyat madalyası eklemek istediğini dile getirdi.

        - "Her sene şampiyonluk hedefliyoruz"

        Spora ilk başladığında böyle güzel dereceler almayı beklemediğini belirten genç sporcu, "Muaythai sonradan gerçekten çok hoşuma gitti ve çok azimli şekilde çalıştım. İlk şampiyonluğumu aldıktan sonra gerçekten bu sporu en iyi şekilde yapabileceğime inandım ve yaptığımı düşünüyorum. Sürekli güzel dereceler almak beni motive ediyor. Gerçekten çok gurur verici bir duygu. O kadar ülke içinde Türk bayrağını, İstiklal Marşını okutabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Allah'ın izniyle bundan sonra ikincilik ve üçüncülük görmeyeceğiz. Aynı şekilde zirveyi koruyarak her sene şampiyonluk hedefliyoruz." diye konuştu.

        - Yahya Geylani: "Bütün gençleri spor salonuna bekliyoruz"

        Antrenör Yahya Geylani de sporcusunun başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini dile getirdi.

        Milli takıma başarılı sporcular kazandırmayı sürdüreceklerini aktaran Geylani, şunları kaydetti:

        "2019'dan beri gençleri kötü ortamda kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporla buluşturduk. Milli takıma birçok sporcu verdik. Sporcuların arasında Cihan bir adım öne çıkıyor. Kendisi bu sene hem dünya hem Avrupa şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Bu sene iki defa İstiklal Marşı'nı okuttu. Bütün gençleri spor salonuna bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

