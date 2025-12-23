Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesince doğal gaz temel atma töreni yapıldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:34
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Ergene Belediyesince doğal gaz temel atma töreni yapıldı.

        Bakırca Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İlçeye hizmet etmek adına görevde olduklarını belirten Topak, "Verdiğimiz sözü tutarak kısa bir süre içerisinde hayal gibi görünen tüm projeleri hayata geçirdik. Ergene'mizde doğal gaz ulaşmayan mahalle kalmayacak sözümüz yalnızca bir seçim vaadi olarak kalmadı ve adım adım hayata geçti." dedi.

        Topak, yıllardır bekleyen ve ihmal edilen sorunları çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Konuşmanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

        - Başkan Sarıkurt, park yapım çalışmalarını takip etti

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemede bulundu.

        Personelden bilgi alan Sarıkurt, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

        Sarıkurt, modern oyun grupları, dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çekecek olan park projesi ile bölgedeki sosyal yaşama önemli katkı sağlayacaklarını ifade etti.

        Daha sonra Sarıkurt mahalle sakinleriyle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

        - Çorlu'da gıda işletmeleri denetlendi

        Çorlu Belediyesince gıda işletmeleri denetlendi.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak adına denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        - Muhtarlar Çorlu'nun sorunlarını anlattı

        Çorlu Muhtarlar Derneğince ilçenin sorunlarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Çorlu Belediye Bakanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı konuşmada, yerel yönetim ile mahalleler arasındaki köprünün en önemli halkasının muhtarlar olduğunu belirtti.

        Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade eden Sarıkurt, "Hizmet yolunda en yakın çalışma arkadaşlarımız olan kıymetli muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemiz için hep birlikte, el birliğiyle ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

