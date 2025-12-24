Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Görme engelli müzik öğretmeni piyano eğitimiyle öğrencilerin hayallerine dokunuyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan, yüzde 90 görme engelli müzik öğretmeni Ümit Ekrem Mikyas, halk eğitim merkezinde verdiği piyano dersleriyle öğrencilerinin hayallerine dokunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:03
        Görme engelli müzik öğretmeni piyano eğitimiyle öğrencilerin hayallerine dokunuyor
        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ’da yaşayan, yüzde 90 görme engelli müzik öğretmeni Ümit Ekrem Mikyas, halk eğitim merkezinde verdiği piyano dersleriyle öğrencilerinin hayallerine dokunuyor.

        Haziran ayında Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi’ne piyano usta öğreticisi olarak göreve başlayan Ümit Ekrem Mikyas, alanındaki yeteneği doğrultusunda Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde görevlendirildi.

        Üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kursiyere haftada 21 saat piyano eğitimi veren Mikyas, kurs kapsamında temel nota bilgisi, parmak teknikleri ve piyano çalma becerileri gibi konuları öğrencileriyle paylaşıyor.

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu Mikyas, AA muhabirine, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Öğrencileriyle çalışmaktan keyif aldığını dile getiren Mikyas, "Çok eğlenceli geçiyor. Üniversite öğrencileriyle yaşıt olmamız nedeniyle frekansımız tutuyor. Ben onlara derdimi anlatabiliyorum, onlar beni anlıyor. Aramızda çok güzel bir iletişim var." dedi.

        Çalıştığı kurumdan ve iş arkadaşlarından memnun olduğunu belirten Mikyas, herkese korkmadan hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "İnsan yeter ki istesin"

        Engelleri aşmanın mutlaka bir yolunun olduğunu vurgulayan Mikyas, "Engellerinin hiçbir şey yapmaya engel olmadığını, her şeyin istemekle olduğunu göstermeli. Ben buralara kadar kendim çalışarak isteyerek geldim. İnsan bir şey yapmayı istediği zaman imkan her türlü doğar. Yeter ki bizler bir şeyleri yapmaktan çekinmeyelim, korkmayalım." diye konuştu.

        Mikyas, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemine dikkati çekti.

        Engellilerin her zaman sosyal faaliyetlerin ve etkinliklerin içinde olması tavsiyesinde bulunarak "Engelli olmamıza rağmen bizlerin de bu hayatta var olduğunu göstermeliyiz. Bizler de insanız ve hayata aktif şekilde katılmalıyız. Biz her zaman her yerde olabiliriz, yeter ki bizler için imkan yaratılsın." dedi.

        - "Arkadaş gibi öğretiyor"

        Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray da kurs ziyaretleri sırasında Ümit öğretmene yoğun ilgi olduğunu belirterek, öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ bulunduğunu söyledi.

        Kursta eğitim alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Beran Özsönmez ise iki aydır kursa katıldığını anlattı.

        Piyanoya sıfırdan başladığını aktaran Özsönmez, "Parmak ve tutuşumu doğru biçimde kullanabildiğim bir seviyeye geldim. Bu süreci çok rahat geçirdim. Bir öğretmen edasıyla değil, daha çok arkadaş gibi yaklaşıyor. Diğer öğrencilere karşı tavrını da görüyoruz. Gerçekten samimi." dedi.

        Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Büşra Ayaz da, Ümit öğretmenin güler yüzlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, personel ve öğrenciler tarafından sevildiğini ifade etti.

