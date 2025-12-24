Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis

Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldürüp, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişiyi yaralayan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

- "Yapay zekayla aklımı okudular" savunması

Sanık E.U, savunması öncesinde mahkeme heyetine, "Bütün deliller toplandı mı?" diye sordu. Mahkeme başkanının yalnızca savunma yapması yönündeki uyarısı üzerine sanık, "Bütün delillerin mahkemede okunmasını istiyorum. Benim duygularımla oynadılar. Yapay zekayla aklımı okudular." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan maktul Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, kızını öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.U'ya 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından ise toplam 36 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan maktul Fatma Özdemir'in ablası Selen Özdemir, kardeşlerini kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını söyledi.

Her gün kardeşinin mezarına gittiğini belirten Özdemir, "Bu tür canilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz." dedi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Cinayetleri Komisyonu Başkanı Esra Borça da verilen cezanın yerinde olduğunu belirterek, kadın cinayetlerinin sona ermesi için toplumsal mücadelenin sürmesi gerektiğini ifade etti.

- Olay

Tekirdağ'da 4 Ekim 2024'te elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Perçin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı. Fatma Özdemir de iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, zanlının teslim olurken ateş etmesi sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.