Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis

        Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldürüp, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişiyi yaralayan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldürüp, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişiyi yaralayan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

        - "Yapay zekayla aklımı okudular" savunması

        Sanık E.U, savunması öncesinde mahkeme heyetine, "Bütün deliller toplandı mı?" diye sordu. Mahkeme başkanının yalnızca savunma yapması yönündeki uyarısı üzerine sanık, "Bütün delillerin mahkemede okunmasını istiyorum. Benim duygularımla oynadılar. Yapay zekayla aklımı okudular." ifadelerini kullandı.

        Duruşmada söz alan maktul Fatma Özdemir’in babası Kemal Özdemir, kızını öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık E.U'ya 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından ise toplam 36 yıl hapis cezası verdi.

        Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan maktul Fatma Özdemir'in ablası Selen Özdemir, kardeşlerini kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını söyledi.

        Her gün kardeşinin mezarına gittiğini belirten Özdemir, "Bu tür canilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz." dedi.

        Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Cinayetleri Komisyonu Başkanı Esra Borça da verilen cezanın yerinde olduğunu belirterek, kadın cinayetlerinin sona ermesi için toplumsal mücadelenin sürmesi gerektiğini ifade etti.

        - Olay

        Tekirdağ'da 4 Ekim 2024'te elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Perçin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı. Fatma Özdemir de iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, zanlının teslim olurken ateş etmesi sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 197 şüpheliye işlem, 11 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 197 şüpheliye işlem, 11 tutuklama
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Görme engelli müzik öğretmeni piyano eğitimiyle öğrencilerin hayallerine do...
        Görme engelli müzik öğretmeni piyano eğitimiyle öğrencilerin hayallerine do...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        Üniversitelilerin ilgi odağı narkotik köpeği "Leo" oldu Tekirdağ İl Emniyet...
        Üniversitelilerin ilgi odağı narkotik köpeği "Leo" oldu Tekirdağ İl Emniyet...