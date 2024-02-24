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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tekirdağ'da spor kulübünün açılışına katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:16
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tekirdağ'da spor kulübünün açılışına katıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı.

        Bak, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu ilçesinde General Basri Saran Stadı'nda sporcularla bir araya geldi.

        Sporcular Bakan Bak'a, tekvando ve karate gösterisi sundu.

        Bak, daha sonra Çorluspor Başkanı Yusuf Gümüş'ten takım hakkında bilgi alarak, futbolcularla sohbet etti.

        Ardından Kapaklı ilçesine geçen Bak, Kapaklı Stadı'nda Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışında yaptığı konuşmada, her zaman sporun içerisinde olduğunu söyledi.

        Kapaklı'da da spor yatırımları yapacaklarını ifade eden Bak, "Amatör kulüplere verilen destekler bana göre çok kıymetli. Ben de o işin içerisinden geliyorum. Amatör kulüplerin yöneticileri birer kahramandır. Öncelikle genç başkanı tebrik ediyorum. Ne dedi? 'Biz gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, onların topluma faydalı bireyler olmasını istiyoruz. Başarılı sporcular olmasını istiyoruz. Güzel ahlaklı olmasını istiyoruz.' Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Bak, sporcun içinden gelen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e yerel seçimlerde destek verilmesini istedi.

        Kulübün açılışının yapılmasının ardından Bak'a forma hediye edildi.

        Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, sporcular ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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