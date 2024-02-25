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        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:04 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:07
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        Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nde, Y.İ'nin kullandığı 34 FA 0163 plakalı otomobil, A.Z. idaresindeki 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan 15 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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