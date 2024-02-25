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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:16
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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