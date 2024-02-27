Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi açacak

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Gaziantepli Fatma Avcı, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı duyguları yansıtan resimlerden oluşan sergisini Tekirdağ'da açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi "Asrın Felaketinde Portreler" sergisi açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Gaziantepli Fatma Avcı, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı duyguları yansıtan resimlerden oluşan sergisini Tekirdağ'da açacak.

        Depremler sırasında memleketi Gaziantep'te bulunan ve duygularını resim sanatıyla aktarmak isteyen Avcı, çoğunluğu portrelerden oluşan resimlerin tamamlanması sonrası "Asrın Felaketinde Portreler" adlı sergi açacak.

        Fatma Avcı, AA muhabirine, depremde yaşananları hafızasından silemediğini, acının, hüznün yanında birlik ve beraberliğin de hep belleklerde kalacağını anlattı.

        Çocukluktan bu yana duygularını en iyi ifade ettiği alanın resim olduğunu, deprem şokunu atlattıktan sonra yaşananları resmetmeye başladığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

        "Yaşadığım şeyleri resme dökmeyi seviyorum. Resimlerim özgün. O an ne yaşandıysam onu resme döktüm. Deprem anını, deprem öncesini, babamın uyumasını... İnsan o an sıcak yatağında belki yarın planları varken yatıyor ama sabah uyanıyorsun deprem var. 'Herkes deprem oluyor' diye konuşuyordu. O sesler bize daha çok panik yaptırdı. Daha sonra kalabalık bir yerde toplandık. Ateş başında bekledik. İnsanların çoğu benim gibi terlikle çıkabilmişti. Yanımıza bir şey alamadık. Hava soğuk ve üşüyorduk. Dışarısı mahşer yerini andırdı."

        - "Depremden sonra ne yaşadıysam onları resme döktüm"

        İlk önce kendi portresini çizdiğini belirten Avcı, "Depremde nasıl hissettiysem bunu resme döktüm. Ardından babam aklıma geldi. Onun uyuması ve kedinin uyuması, depremden sonraki zamanlar aklıma geldi. Depremden sonra ne yaşadıysam, nerelere gittiysem, ne konumdaysam onları resme döktüm." dedi.

        Portrelerinde depremden sonra kaldığı yerleri, ısınmak için ateş başında olduğu zamanları, ısınanları ve deprem anında hatırladıklarına yer verdiğini dile getiren Avcı, hafızasında yer edinen tüm kareleri çizmek istediğini söyledi.

        6 Şubat'ta yaşananların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, şu ana kadar 10 resim çizdiğini, planladığı 10 resmi daha tamamlayıp Tekirdağ'da yakın zamanda sergi açacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Ramazan öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi
        Haftada 4 gün çalışma hangi ülkelerde deneniyor?
        Haftada 4 gün çalışma hangi ülkelerde deneniyor?
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        CHP ile DEM Parti arasında "Kaybettireceğiz" polemiği
        ABD'nin Ay'a iniş yapan aracı erken dönüş yapacak!
        ABD'nin Ay'a iniş yapan aracı erken dönüş yapacak!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        Bitcoin'de sert yükseliş
        Bitcoin'de sert yükseliş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler vatandaşlarla bir araya geldi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Fahiş hesap çıkartıp, senet imzalatan mekan sahiplerine operasyon; 9 gözalt...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı