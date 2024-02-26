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        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:33
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        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen işletme sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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