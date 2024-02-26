Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen işletme sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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