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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde bir evde 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:26
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde bir evde 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde O.D'nin evinde arama yaptı.

        Aramada 17 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

        - Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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