Tekirdağ'da asayiş

Aramada 17 bin makaron ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi'nde O.D'nin evinde arama yaptı.

Kapaklı ilçesinde bir evde 17 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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