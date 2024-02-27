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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:50
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 yabancı uyruklu ve otomobil sürücüsü yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada A.V'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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