Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 yabancı uyruklu ve otomobil sürücüsü yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada A.V'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.