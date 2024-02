Davutoğlu: İktidarı ya da muhalefeti değil, şehre emanet olarak bakan başkanları seçeceğiz GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz bu seçimlerde iktidarı ya da muhalefeti değil; şehre gerçekten emanet olarak bakan belediye başkanlarını seçeceğiz" dedi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Gelecek Partisi Muratlı Belediye başkan adayı Kerem Demir ile partililerin katıldığı açılışta konuşan Davutoğlu, partisinin belediyecilik anlayışını anlattı. Davutoğlu, "Buralar bize hiç yabancı değil, defalarca Tekirdağ'a, Muratlı'ya geldik. Açık ifade edeyim, ülkemizin her bir köşesini görme, her bir vilayetinde vatandaşlarımızla buluşmaya nail olmuş bir devlet adamıyım. Ama ne zaman Tekirdağ'a gelsek, ne zaman Tekirdağ'ın ilçelerine gelsem bu yörenin halkının, bu bereketli toprakların hak ettiği güce, hak ettiği refaha ulaşmadığını hep gördüm. Farklı gerekçeleri var, ama eğer Türkiye'de bir bölge ülkenin en müreffeh bölgesi olma imkanını sahipse orası Trakya'dır. Türkiye'de bir büyükşehir ülkenin hızla yükselen bir şehirse orası yine Tekirdağ'dır. Tekirdağ içinde de Muratlı özeldir" dedi.İstanbul'dan sonra seçim kampanyası için ilk ziyaret ettiği yerin Muratlı olduğunu belirten Davutoğlu, "Önümüzdeki ay içinde bütün ülkemizi kucaklayan, bütün kardeşlerimizle kucaklaşan bir kampanya yürüteceğiz. Biz şehirlerin taşını, toprağını emanet olarak görüyoruz. Şehrin her insanını hanımsa bacı, erkekse kardeş olarak görürüz. Büyükse ana küçükse evlat olarak görürüz. Biz bu seçimlerde iktidarı ya da muhalefeti değil, şehre gerçekten emanet olarak bakan belediye başkanlarını seçeceğiz" dedi.Davutoğlu, açılışın ardından Muratlı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL