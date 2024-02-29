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Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın 19'uncu karar duruşması, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan'a ertelendi.
Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davanın 19'uncu karar duruşması, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan'a ertelendi.
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