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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da seçim ofisi açılışında konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin seçim ofisi açılışına katıldı, esnaf ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:28
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da seçim ofisi açılışında konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin seçim ofisi açılışına katıldı, esnaf ziyareti yaptı.

        Davutoğlu, Muratlı ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.

        Açılışın ardından konuşan Davutoğlu, Tekirdağ'a gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu söyledi.

        Davutoğlu, Tekirdağ'ın önemli bir sanayi, tarım ve turizm kenti olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bir bölge ülkenin en müreffeh bölgesi olma imkanına sahip olursa orası Trakya'dır. Türkiye'de bir büyük şehir ülkenin hızla yükselen bir şehri ise orası Tekirdağ'dır. Tekirdağ içinde de Muratlı özeldir. Muratlı bizim için de özeldir." dedi.

        Ülkede kutuplaştırıcı siyaset yapılmaması gerektiğini aktaran Davutoğlu, adaylarının belediye başkanı seçildiğinde tüm şehrin başkanı olacağını dile getirdi.

        Davutoğlu, seçim gezileri kapsamında İstanbul'dan sonra ilk ziyaret ettiği yerin Muratlı ilçesi olduğunu belirterek "Önümüzdeki ay içinde bütün ülkemizi kucaklayan, bütün kardeşlerimizle kucaklaşan bir kampanya yürüteceğiz. Biz şehirlerin taşını, toprağını emanet olarak görüyoruz. Şehrin her insanını hanımsa bacı, erkekse kardeş olarak görürüz. Büyükse ana, küçükse evlat olarak görürüz. Biz bu seçimlerde iktidarı ya da muhalefeti değil şehre gerçekten emanet olarak bakan belediye başkanlarını seçeceğiz." diye konuştu.

        Ardından Davutoğlu, 100. Yıl Caddesi ile Değirmenaltı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

        Davutoğlu daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde kurulu Batı Trakya Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Necmi Işıksal'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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