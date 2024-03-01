Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan hafif ticari araçta 7 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü E.O. gözaltına alındı.
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