Tekirdağ'da 'Zıpkın-2' operasyonunda 19 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Zıpkın-2' operasyonunda 7'si kaçak göçmen, 19 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde aranan şahıslara yönelik 'Zıpkın-2' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, 1885 kişi ile 764 araç kontrol edildi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 4, Suriye uyruklu 3 olmak üzere 7 kaçak göçmen ile haklarında çeşitli suçlardan aranması ve yoklama kaçağı olanlar olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. 18 araç sürücüsüne 150 bin 216 TL trafik para cezası kesildi, 8 araç trafikten menedildi.Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.