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        Tekirdağ'da 'Zıpkın-2' operasyonunda 19 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Zıpkın-2' operasyonunda 7'si kaçak göçmen, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:05
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        Tekirdağ'da 'Zıpkın-2' operasyonunda 19 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Zıpkın-2' operasyonunda 7'si kaçak göçmen, 19 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde aranan şahıslara yönelik 'Zıpkın-2' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, 1885 kişi ile 764 araç kontrol edildi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 4, Suriye uyruklu 3 olmak üzere 7 kaçak göçmen ile haklarında çeşitli suçlardan aranması ve yoklama kaçağı olanlar olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. 18 araç sürücüsüne 150 bin 216 TL trafik para cezası kesildi, 8 araç trafikten menedildi.Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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