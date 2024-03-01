Tekirdağ'da balıkçıların "sis" rötarı 4 gündür devam ediyor

Yarın sisin etkisini yitirmesini beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Yoğun sis var. Balıkçı arkadaşlarımız denize açılamadı ve mecburen limanda bekliyor. Balıkçı arkadaşlarımız bu süreyi ağ tamiri ve tekne bakımı yaparak geçiriyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.