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        Tekirdağ'da inşaatta devrilen boruların altında kalan işçi öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı inşatta devrilen borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:45
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        Tekirdağ'da inşaatta devrilen boruların altında kalan işçi öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı inşatta devrilen borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        İğneler Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan C.K. (60) beton döküldüğü esnada devrilen harç aktarma borularının altında kaldı.

        İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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