Tekirdağ'da inşaatta devrilen boruların altında kalan işçi öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı inşatta devrilen borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı inşatta devrilen borularının altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İğneler Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan C.K. (60) beton döküldüğü esnada devrilen harç aktarma borularının altında kaldı.
İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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