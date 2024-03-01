Tekirdağ'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

Depoda yapılan aramada 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmesi planlanan bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tekirdağ'da bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

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