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        Tekirdağ'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:37
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        Tekirdağ'da 20 ton sahte deterjan ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmesi planlanan bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Depoda yapılan aramada 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

        Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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