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        Tekirdağ'da sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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        Tekirdağ'da etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

        Kentte 5 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını etkiliyor.

        Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine sis nedeniyle balıkçıların 5 gündür açılamadığını söyledi.

        Sisin görüş mesafesini azaltmasını nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda bekleyecek. Balıkçılar bu sırada ağlarının tamirini yaparak zaman geçirecek. Sis birkaç güne etkisini kaybedecek. Havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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