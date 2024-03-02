Tekirdağ'da sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Sisin görüş mesafesini azaltmasını nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda bekleyecek. Balıkçılar bu sırada ağlarının tamirini yaparak zaman geçirecek. Sis birkaç güne etkisini kaybedecek. Havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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