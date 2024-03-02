Tekirdağ'da asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 125 elektronik sigara buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Saray ilçesinden bir evde arama yaptı.

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