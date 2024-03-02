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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:47
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Saray ilçesinden bir evde arama yaptı.

        Aramada 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ö'yü durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        -Çerkezköy'de 125 elektronik sigara ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 125 elektronik sigara buldu.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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