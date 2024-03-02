Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikkeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Saray ilçesinden bir evde arama yaptı.
Aramada 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
-Çerkezköy'de 125 elektronik sigara ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 125 elektronik sigara buldu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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