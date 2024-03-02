Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 1 Nisan tarihinden itibaren hem Tekirdağ'da, hem Süleymanpaşa'da hem de tüm Türkiye'de, Yeniden Refah'la, yeniden Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Tekirdağ'da önce Süleymanpaşa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı teşkilatının açılışına katıldı. Açılışta partililerine konuşan Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek, her şeyden önce adalet demektir. İşte biz 89'da Sivas belediyesini Refah Partisi olarak aldık, 94'te Çorum belediyesini rahmetli Arif Ersoy hocayla aldık ve Çorum'da da, Sivas'ta da en büyük hizmetleri oradaki Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere yaptı Refah Partili belediye. 'Siz bize oy vermediniz, siz bizden değilsiniz, bize destek olmadınız öyleyse size hizmet yok' demediler. Çorum'da Alevi dedeleri ile bir araya gelen Arif Ersoy hocamız, 'belediye başkanımız' dediler ki ona 'bizim yıllardır desteklediğimiz partiden böyle bir hizmet görmemiştik, Refah Partili belediyeden biz en büyük hizmetleri gördük Allah sizden razı olsun' dediler. Adalet ve kul hakkına riayet, her kesime bizden olsun olmasın adil bir şekilde hizmet götürmek. Ahlaklı belediyeciliğin temellerinden" dedi.

'BELEDİYELER BOĞAZINA KADAR BORÇ BATAĞINDALAR'

Türkiye genelinde belediyelerin borç batağında olduğunu söyleyen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. İkinci olarak işte 95 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, hükümete çağrı yaptı. 'Bizim Milli Görüş belediyesi olarak kasamızda para birikti, bütün borçlarımızı ödedik, bu parayı size faizsiz kredi olarak verebiliriz, gidip Dünya Bankası'ndan, İMF'den faizle borç almanıza gerek yok' dedi. Milli Görüş'ün bereketi, ahlaklı belediyeciliğin bereketi. Bugün belediyeler boğazına kadar borç içinde, boğazına kadar borç faizine batmış ama Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilikte borçlanma olmaz, denk bütçe olur, borç faizi ve borç belasından, batağından belediyelerin kurtarılması olur" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Milli Görüş belediyeciliğini anlatarak, "İnşallah 1 Nisan tarihinden itibaren hem Tekirdağ'da, hem Süleymanpaşa'da hem de tüm Türkiye'de, Yeniden Refah'la, yeniden Milli Görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyeciliğe geçiş ve bu belediye hizmetlerindeki performansımızla 2028'de de Yeniden Refah'ı, Milli Görüş'ü iktidara birlikte taşıyacağız Allah'ın izniyle" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 85'İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA'

Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştiren Erbakan, "İşte emeklinin hali ortada, asgari ücretlinin hali ortada, küçük esnafın, çiftçinin, köylünün, dar gelirlinin hali ortada. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş, emekli maaşı 10 bin lira, bunun yarısı kadar. Yoksulluk sınırı 52 bin 300 lira olmuş. Türkiye'de kaç ailenin evine ayda 52 bin liradan fazla para giriyor, yüzde 15'inin. Türkiye'nin yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında, yüzde 45'i de açlık sınırının altında. Neden böyle? Bizim 14 Mayıs'taki mutabakat metninde yazdığımız maddeler uygulanmadığı için böyle. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi devam ettiği için böyle. Milli Görüş'ün üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modeli uygulanmadığı için böyle. Denk bütçe yapılmadığı için, kamu da israf önlenmediği için Yeniden Refah Partimizin ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketlerindeki kaynaklar harekete geçirilmediği için böyle. Paralar imtiyazlılara gidiyor, faize gidiyor, israfa gidiyor. Emekliye, memura, işçiye, köylüye, çiftçiye para kalmıyor. İşte 2028'de inşallah aynen 54'üncü hükümette olduğu gibi Erbakan hocamızın yaptığı gibi yeniden denk bütçe ile yeniden israfı önleyerek ve yeniden borçlanmadan, zam yapmadan, ilave vergi ihdas etmeden milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek ve bu imkanı da asıl sahibi olan millete, dar gelirliye aktararak milletimizin yüzünü inşallah güldüreceğiz" diye konuştu.

Erbakan, Marmaraereğlisi ilçesinde de partililer tarafından karşılandı. Partililerle bir araya gelen Erbakan, Marmaraereğlisi Belediye başkan adayı Adem Gürbüz'nden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Erbakan, daha sonra Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki programlarına katılmak üzere il merkezinden ayrıldı.