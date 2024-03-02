Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Babacan, Kırklareli kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

        Lüleburgaz'da esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden Babacan, daha sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçti.

        Otobüsten vatandaşları selamlayan Babacan, Heykel Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

        Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu'nun Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın büyük bir sanayi ve tarım şehri olduğunu vurgulayan Babacan, "Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu yoktur diyoruz. Parti olarak seçimlerden çok önce, 'seçim geliyor' diye apar topar değil, seçimlerden tam iki sene önce Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'mızı hazırladık. Burada belediyecilik nedir? Yerel yönetimler nedir? Böyle ince ince, tablolar halinde hepsini planladık, hepsinin takvimi hazır, neler yapılacağı belli. Dolayısıyla belediyecilikten ne anladığımızı yazılı ve detaylı bir şekilde ortaya koyan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

        Daha sonra Ergene, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde otobüsten vatandaşları selamlayarak şehir turu yapan Babacan, partisinin Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke
        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke
        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız
        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
        Tekirdağ'da üçüncü kattan düşen çocuk öldü
        Tekirdağ'da otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da otomobilde 120 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı