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        Tekirdağ'da 'Zıpkın-3' operasyonu; aranan 29 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde aranan şüphelilere yönelik 'Zıpkın-3' adlı operasyonda 29 kişi, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:05
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        Tekirdağ'da 'Zıpkın-3' operasyonu; aranan 29 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde aranan şüphelilere yönelik 'Zıpkın-3' adlı operasyonda 29 kişi, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, 113 personelin katılımı ile aranan kişilere yönelik 'Zıpkın-3' adı verilen operasyon düzenledi. Çerkezköy ilçesinde, 23 ayrı noktada yapılan operasyonda, 2991 kişi sorgulandı; 471 araç kontrol edildi. Suriye uyruklu 2 kaçak göçmenin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli, yakalandı. Operasyon kapsamında 4 araç sürücüsüne 78 bin 184 lira ceza uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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