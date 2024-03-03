Tekirdağ'da 'Zıpkın-3' operasyonu; aranan 29 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 113 personelin katılımı ile aranan kişilere yönelik 'Zıpkın-3' adı verilen operasyon düzenledi. Çerkezköy ilçesinde, 23 ayrı noktada yapılan operasyonda, 2991 kişi sorgulandı; 471 araç kontrol edildi. Suriye uyruklu 2 kaçak göçmenin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli, yakalandı. Operasyon kapsamında 4 araç sürücüsüne 78 bin 184 lira ceza uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.

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