Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

        Evde yapılan aramada bir miktar kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, G.Ö. ve F.B. gözaltına alındı.

        - Malkara'da bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıpolat Mahallesi'nde Y.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Aramada, 200 litre sahte içki ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri V.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Deprem Haftası mesajı
        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Deprem Haftası mesajı
        Tekirdağ'da 'Zıpkın-3' operasyonu; aranan 29 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 'Zıpkın-3' operasyonu; aranan 29 şüpheli yakalandı
        Kapaklıspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u uzatmalarda 86-78 mağlup etti
        Kapaklıspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u uzatmalarda 86-78 mağlup etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ziyaretlerde...
        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke
        Babacan: Türkiye kaynakları bol ülke
        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız
        Erbakan: Türkiye'de, yeniden Milli Görüş belediyeciliğini başlatacağız