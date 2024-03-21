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EPDK:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'elektrik faturası desteği' alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.
EPDK:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'elektrik faturası desteği' alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.
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