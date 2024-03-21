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        EPDK:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'elektrik faturası desteği' alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:51
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        EPDK:Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'elektrik faturası desteği' alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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