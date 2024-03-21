Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 150 gram esrar, 95 gram sentetik esrar, 137 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı. Bu şüpheli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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