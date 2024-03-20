İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Usta, daha sonra Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu ve Samsun Havzalılar Derneğini ziyaret etti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu da yerel seçim çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

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