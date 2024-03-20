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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:39
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ormanlı, Şarköy ilçesine bağlı Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri, Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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