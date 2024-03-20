Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ormanlı, Şarköy ilçesine bağlı Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri, Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
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