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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:02
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 74 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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