Tekirdağ'da bir evde 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine ilçede bir evde arama yaptı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.