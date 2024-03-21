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        Tekirdağ'da bir evde 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:34
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        Tekirdağ'da bir evde 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 187 sikke ve 79 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine ilçede bir evde arama yaptı.

        Aramada, 187 sikke, aralarında heykelcik ve kolyenin bulunduğu 79 obje, dedektör, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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